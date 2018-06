Mulher é presa com 13 kg de maconha no Aeroporto de Campo Grande

SÃO PAULO - Uma mulher de 34 anos foi presa em flagrante nesta quarta-feira, 3, no Aeroporto Internacional de Campo Grande, no Mato Grosso do Sul, no momento em que embarcava em voo com destino a Manaus, no Amazonas.

Dentro de duas malas da passageira, que vive em Manaus, os policiais encontraram 26 tabletes de maconha com peso total de 13 quilos. O material foi detectado pelo equipamento de Raio X instalado no setor de embarque.

A passageira disse que receberia R$ 3 mil para transportar a maconha até Manaus, mas não forneceu detalhes que ajudassem a polícia a identificar quem receberia a droga no aeroporto ou quem entregou a droga para ela em Campo Grande.

A presa, que não registra antecedente antecedentes criminais, foi conduzida para sede da PF, autuada em flagrante pelo crime de tráfico de drogas, podendo pegar até 15 anos de reclusão.