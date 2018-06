Mulher é presa com 80 pedras de crack em Rio Claro Após investigações, policiais da Delegacia de Investigações Sobre Entorpecentes (Dise) prenderam em flagrante Maria Helena Victalino, de 43 anos, com 80 pedras de crack, no município de Rio Claro, no interior de São Paulo. De acordo com informações da Secretaria de Segurança Pública (SSP), como Maria Helena já era alvo de investigações, policiais civis chegaram na casa dela com um mandado de busca e apreensão domiciliar. Ao vistoriar o local, os policiais surpreenderam um outro envolvido preparando um cigarro mesclado de fumo e crack. Maria Helena Victalino foi presa em flagrante e levada à Cadeia Pública Feminina de Brotas.