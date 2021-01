Mulher é suspeita de assassinar o namorado em bairro nobre de Salvador

Uma mulher é suspeita de ter assassinado o namorado na tarde desse domingo, 10, em um apartamento no bairro Horto Florestal, um dos mais nobres de Salvador. Em seguida, a mulher teria cometido suicídio. Os corpos foram identificados como de Elton Gonçalves Campelo, de 35 anos, e Isabela de Araújo Valença, 33. Ambos apresentavam marcas de tiro, conforme informações iniciais da Polícia Civil.

O assassinato e o suicídio da mulher são, no momento, a principal linha de investigação das autoridades policiais. A polícia afirma, porém, que somente depois da conclusão dos laudos periciais será possível dar um posicionamento definitivo sobre o caso.

A Polícia Militar da Bahia informou que foi acionada por volta das 17h30 do domingo para atender ocorrência de disparos de arma de fogo na Rua Waldemar Falcão, no Horto Florestal, e que, ao chegar no local isolou a área e acionou o Serviço de Investigação em Local de Crime (Silc), para perícia e remoção dos corpos.

Dentro do apartamento, segundo a Polícia Civil, foi encontrada uma pistola. "De acordo com as informações iniciais, trata-se de um homicídio seguido de suicídio", afirmou a corporação, em nota.

Família influente

Elton Gonçalves Campelo pertencia a uma família influente de Juazeiro, município do Norte da Bahia. A prefeita da cidade, Suzana Ramos, divulgou nota de pesar dizendo que Elton era um "jovem, inteligente e com um futuro enorme pela frente". Disse ainda que "Elton orgulhava a família e todos os amigos". A família Campelo tem um curtume na cidade.