Mulher esconde cocaína dentro de absorvente interno no MS

Uma mulher de 37 anos escondeu 289 gramas de cocaína dentro de um absorvente. O caso aconteceu no Mato Grosso do Sul e foi descoberto durante uma fiscalização da Polícia Rodoviária Federal na BR-463. Maria Rocha Aquino apresentou-se muito nervosa e os policiais pediram que ela descesse do veículo, segundo informações da polícia. Ela estava em um ônibus na altura de Ponta Porã e, durante a revista, uma policial feminina encontrou um invólucro em formato de absorvente interno. O absorvente estava escondido nas roupas íntimas da mulher e, segundo as primeiras análises, seria cocaína.