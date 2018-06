Mulher esconde maconha em peixe e é presa em Manaus

A dona de casa Graciele Pereira da Silva, de 44 anos, foi presa em flagrante por tráfico de drogas ao tentar entrar em um presídio de Manaus com maconha recheando um matrinxã (peixe regional) que levava para o jantar de domingo do filho, Hudson Pereira, 20 anos, preso há cinco meses por assalto. Na tarde do domingo, 15, Graciele tentou entrar com cerca de 30 gramas de maconha em um saco plástico dentro do peixe assado durante o período das visitas, segundo a assessoria da polícia civil. Na revista, a barriga do peixe foi aberta por uma policial. Segundo a assessoria, a dona de casa foi encaminhada nesta segunda-feira, 16, para exame de corpo de delito e deve ficar detida na Cadeia Pública Feminina de Manaus.