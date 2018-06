Mulher furta objetos da família do governador da Bahia Mal se recuperou da inesperada derrota para o candidato petista ao governo baiano, Jaques Wagner, o governador Paulo Souto (PFL) passou por um novo susto - desta vez, em família. Policiais da 7ª Delegacia prenderam na noite de quarta-feira, 22, a doméstica Elis Regina de Jesus Roma, de 28 anos, acusada de furtar diversos objetos da casa onde moram o pai e a madrasta de Souto, em um condomínio do bairro da Pituba, em Salvador. Elis, que havia sido contratada na sexta-feira, confessou em depoimento ter levado roupas, bolsas, perfumes, celulares e cerca de R$ 700 nos poucos dias em que teve acesso ao imóvel. De acordo com ela, os produtos furtados estão com um namorado, que está sendo procurado.