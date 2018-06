Mulher leva três tiros após tentativa de roubo Maria Aparecida Bianchini, de 62 anos, mulher do ex-apresentador da extinga TV Manchete Carlos Bianchini, de 64 anos, foi atingida por três tiros numa tentativa de roubo de carro em Campo Grande, zona oeste do Rio, no sábado. Ela e o marido haviam parado o veículo para comprar água de um ambulante, quando foram abordados por dois homens em uma moto. Eles dispararam e fugiram. Maria foi levada para o Hospital Pedro II e, depois, transferida para o Albert Schweitzer, onde permanecia internada, em estado grave - com quadro estável - até a tarde de ontem.