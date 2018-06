Mulher mata marido por ser impedida de ir a uma festa no Rio

SÃO PAULO - Ariane Alves Ferreira, de 24 anos, foi presa nesta segunda-feira poucas horas após ter assassinado o companheiro a facadas no bairro de Santa Rosa, em Niterói, no Rio de Janeiro. De acordo com policiais, Ariane matou o companheiro com uma faca de cozinha porque o marido não permitiu que ela fosse a uma festa.

O crime ocorreu dentro da residência do casal na madrugada desta segunda-feira, 15. Após assassinar a vítima, Ariane ligou para a Polícia Militar e foi levada até a delegacia. Ela foi indiciada por homicídio qualificado por motivo fútil e teve a prisão temporária decretada.