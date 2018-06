Mulher mata sogra a facadas na Bahia

João Paulo Carvalho, do Estadão.com,

A Polícia da Bahia prendeu na tarde desta sexta-feira, 12, uma mulher suspeita de matar a sogra a facadas no bairro de Recanto das Águas, em Vitória da Conquista.

Dine Rocha Santos, de 42 anos, conhecida como "Sil", teria assassinado a sogra, Ana Geralda Matos Souza, de 66 anos, no dia 20 de junho. Segundo a polícia, Geralda queria que Sil se separasse de seu filho.

O delegado titular da 2ª Delegacia Territorial local, Neuberto Costa, revelou que Sil ameaçou matar um parente do marido caso ele não voltasse para casa, de onde estava afastado há algum tempo. Em 20 de junho deste ano, aproveitando que a sogra estava em casa sozinha, Sil foi até a residência e a matou com golpes de faca, fugindo para uma fazenda na zona rural do município.

Localizada nesta sexta-feira, 12, , a mulher foi encaminhada para o Presídio Nilton Gonçalves. Se condenada, ela poderá cumprir pena de até 30 anos.