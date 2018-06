Mulher morre ao saltar de prédio em chamas no RS Magda Pereira de Oliveira, 45 anos, morreu nesta quarta-feira ao saltar de um apartamento em chamas no quinto andar de um edifício do bairro Cidade Baixa, em Porto Alegre. Segundo os bombeiros, ela se viu acuada pelo fogo e, no desespero, optou por se jogar pela janela, caindo na rua Sarmento Leite. O incêndio, de causas ainda desconhecidas, teria começado no apartamento de Magda para depois se alastrar por dois dos nove andares do edifício, habitado por diversas pessoas idosas, que tiveram dificuldades para sair enquanto os bombeiros combatiam as chamas. O fogo foi controlado e todo o prédio passou por uma vistoria. Os apartamentos destruídos foram interditados para a perícia investigar as causas do incêndio.