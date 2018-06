Mulher morre após reagir a assalto Uma mulher morreu e dois homens ficaram feridos em diferentes tentativas de assaltos em três bairros da zona norte do Rio. Na madrugada de sábado, Cláudia Souza morreu após ser baleada, no Meier. No bairro do Lins de Vasconcelos, um policial, cujo nome não foi divulgado reagiu e foi baleado. Também na zona norte, um agente penitenciário, que não teve nome divulgado, foi baleado após reagir, em Quintino.