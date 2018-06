Mulher morre atingida por bala perdida A empregada doméstica Simone dos Santos Santiago, de 29 anos, morreu nesta quinta, vítima de bala perdida, quando saía de casa, na Praia da Rosa, Ilha do Governador, zona norte. Atingida no tórax, ela não chegou a ser atendida no hospital Paulino Werneck, para onde havia sido levada. Simone foi baleada durante um tiroteio entre policiais militares do Batalhão da Ilha do Governador (17º BPM) e traficantes da Favela Praia da Rosa. Segundo informações da polícia, dois homens numa moto passaram pela praia atirando contra uma patrulha. Houve perseguição até a entrada do morro, onde os policiais foram surpreendidos por mais bandidos armados. Após a troca de tiros, o patrulhamento na área foi reforçado.