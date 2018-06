Mulher morre atropelada por moto Uma mulher de 35 anos morreu ontem depois de ser atropelada por uma moto quando saía com a família do Parque do Ibirapuera, na zona sul da capital. O acidente aconteceu às 13h15 na Avenida Pedro Álvares Cabral, esquina com a Praça Túlio Fontoura. À polícia, o motociclista alegou que fugia de uma tentativa de assalto. Maria Aparecida Dantas Nobre Possente morreu no local.