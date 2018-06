Mulher morre baleada após tentativa de roubo em Novo Hamburgo

SÃO PAULO - Uma mulher morreu baleada na noite desta terça-feira, 28, em Novo Hamburgo, Rio Grande do Sul, depois que criminosos tentaram roubar o carro que ela dirigia. Ainda ferida, ela seguiu com o veículo até bater em um poste.

Segundo a Brigada Militar (BM), o caso ocorreu por volta das 21h30 na Rua Engenheiro Jorge Schury, no cruzamento com a Rua Anchieta. A vítima, identificada como Lili Souza Momberger, de 55 anos, conduzia um Renault Duster de cor prata, alvo dos assaltantes. A equipe não soube precisar quantos disparos atingiram o veículo e a mulher, e o local foi isolado para perícia.

Ainda de acordo com a Brigada, vizinhos ouviram os disparos e chamaram a polícia. A BM montou um certo na região em busca dos suspeitos do crime, mas ninguém havia sido preso até a madrugada desta quarta-feira, 29.

