Mulher morre baleada em base aérea no Recife

SÃO PAULO - Uma mulher morreu baleada dentro do Parque de Material Aeronáutico de Recife, na madrugada deste domingo. Segundo a assessoria de imprensa da Força Aérea Brasileira (FAB), Monique Valéria de Miranda Costa estava com outras duas amigas em um quarto do hotel de trânsito dos oficiais. Elas teriam sido levadas para o local por três soldados que estavam em serviço.

O caso foi descoberto por volta das 2h, quando um sargento fazia ronda pelos postos de serviço do parque e descobriu que os três soldados não estavam onde deveriam. Quando encontrou os rapazes, deu voz de prisão por abandono de posto de serviço, considerado crime militar. Os soldados contaram que retornavam do hospital para o qual haviam levado a mulher baleada.

Segundo a FAB, durante o dia várias pessoas foram ouvidas sobre o caso. As mulheres teriam bebido no quarto, mas a autoria do disparo ainda é investigada. O local em que elas estavam foi lacrado para realização de perícia técnica pela Polícia Federal.

Os soldados foram presos e serão investigados pela Justiça Militar por abandono de posto. A FAB também irá apurar como foi possível a entrada das mulheres no Parque de Material. O disparo e a morte de Monique serão investigados pela Polícia Civil.

