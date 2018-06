Mulher morre de enfarte após tragédia

O corpo da dona de casa Maria Encarnação Benedita da Silva, de 59 anos, foi enterrado ontem no Cemitério Municipal de Barueri, na Grande São Paulo. Ela passou mal e sofreu um enfarte após ver o marido, o português José dos Ramos Pires, de 66 anos, e o filho, o motoboy Pablo Patrick Silva, de 21, serem baleados na cabeça por um dos ladrões que invadiram a casa da família na noite de segunda-feira. Pires morreu horas depois de ser baleado e o rapaz teve morte encefálica anunciada ontem pelos médicos que o atendiam. A família autorizou a doação de órgãos. "Era um pedido dele", disse a prima do rapaz, a enfermeira Jancarla Leonor da Silva. O corpo do rapaz deveria ser transferido para o Hospital das Clínicas, em São Paulo, ainda na noite de ontem. De acordo com parentes, Maria Encarnação tinha câncer de mama em estágio avançado. Depois do assalto, a mulher ainda teve forças para ir até a Delegacia Central de Barueri para fazer o reconhecimento dos dois suspeitos presos pela PM. Ela reconheceu o servente Ailton Caetano da Silva, de 29 anos, como um dos bandidos que entrou na casa da família, na noite de segunda-feira. Segundo a polícia, o criminoso tinha passagem por roubo e porte ilegal de arma. O CRIME Eram 23h30 quando Silva chegava de carro em casa, na Rua Casemiro de Abreu, no Jardim Belval. Ele foi rendido por dois ladrões e obrigado a entrar na residência, onde estavam seus pais. Os criminosos queriam dinheiro e joias. Eles perguntavam sobre um cofre - que não existe, segundo familiares. Os criminosos levaram R$ 1 mil em joias, R$ 60 em dinheiro e um celular. Mas, antes de irem embora, os assaltantes atiraram em Pires e em Silva. Maria Encarnação morreu antes de ser informada da morte do filho.