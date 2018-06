Mulher morre depois de fazer lipoaspiração no Rio

Segundo familiares, a paciente deu entrada na clínica, na sexta-feira, para fazer uma lipoaspiração no abdômen. Porém, após duas horas de cirurgia, a paciente teria tido uma parada cardíaca. Os médicos tentaram reanimá-la, mas sem sucesso. A mulher deve ser enterrada no domingo, em local não divulgado pela família. As causas da morte ainda serão investigadas. O caso foi registrado na 9ª DP (Catete).

Casos de mortes durante lipoaspirações estão sendo acompanhados de perto pela Justiça. No ano passado, o Ministério Público do Distrito Federal e Territórios (MPDFT) concluiu inquérito responsabilizando o cirurgião Haeckal Cabral Moraes pela morte da jornalista Lanusse Martins Barbosa, de 27 anos, durante uma lipoaspiração em 25 de janeiro de 2010. A Justiça condenou Haeckel ao pagamento de uma indenização mínima em favor do filho da vítima, de 6 anos, por danos materiais, de R$ 1.149.200,00 e por danos morais, de R$ 255 mil.