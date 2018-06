Mulher morre e dois ficam feridos atingidos por bala perdida no Rio

SÃO PAULO - Uma mulher morreu e outras duas pessoas, entre elas a neta da vítima, ficaram feridas após serem atingidas por balas perdidas na manhã desta quarta-feira, 26, em Vila Aliança, Bangu, no Rio de Janeiro. Segundo a Polícia Militar, policiais desconfiaram de um carro na Rua Coronel Tamarino com Rua Funcionário e tentaram abordar os ocupantes do veículo. Os ocupantes efetuaram disparos com arma de fogo contra a guarnição.

Por causa do tiroteio, Edna Correa Lima, de 74 anos, morreu no local e sua neta de 15 anos e Luiz Jocimar Lucas, de 30 anos, foram atingidos e levados para o Hospital Albert Schweitzer. O comandante da unidade enviou as armas dos policiais militares envolvidos na ocorrência para a perícia e abriu procedimento para apurar o fato. A ocorrência foi registrada na 34.ª DP (Bangu).