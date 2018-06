Mulher morre e outra é baleada em via expressa no Rio

RIO - Uma mulher morreu e outra foi baleada durante uma suposta tentativa de assalto na Linha Amarela, uma das mais importantes vias expressas do Rio de Janeiro, no fim da noite dessa sexta-feira, 06. O crime ocorreu na altura do bairro de Del Castilho, na zona norte. Os criminosos fugiram.

Segundo a Polícia Militar, as duas vítimas estavam num veículo Onix preto e teriam sido abordadas por assaltantes que estavam num Fox prata. A motorista do Onix, Daniela Alves Coelho, de 38 anos, teria tentado escapar e os bandidos abriram fogo. O Onix foi atingido por pelo menos 11 tiros.

Baleada, Daniela chegou a ser levada ao Hospital Municipal Lourenço Jorge, na Barra da Tijuca, zona oeste, mas não resistiu. A carona, Luana Pereira Amaral dos Reis, de 24 anos, também foi ferida. Ela foi socorrida para o Hospital Municipal Salgado Filho, no Méier. Seu estado de saúde é grave. O caso está sendo investigado pela Divisão de Homicídios (DH) da Polícia Civil.