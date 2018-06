Mulher morre em desabamento de imóvel em Salvador

Uma mulher morreu e, pelo menos, três pessoas ficaram feridas no desabamento de um casarão por volta das 2h deste sábado, 17, em Salvador (BA). Os feridos foram encaminhados ao Hospital Geral do Estado. A Defesa Civil ainda não tem informações sobre as vítimas.

O imóvel, tombado pelo Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (Iphan) e localizado na Ladeira da Conceição da Praia, funcionava como um prostíbulo, segundo informações da Defesa Civil de Salvador, e uma pessoa sublocava quartos. A chuva e a falta de reparos no casarão teriam sido as possíveis causas do desabamento, de acordo com a Defesa Civil. A parte interna do imóvel ficou totalmente destruída, e parte da fachada foi danificada.