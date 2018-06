Mulher não paga pensão alimentícia à sogra e é presa A vendedora Patrícia Regina de Oliveira Matos, de 31 anos, foi presa na tarde da quarta-feira por falta de pagamento de pensão alimentícia. O mandado foi expedido a pedido da sogra, Luzia Pereira do Campo, residente em Gália - distante 50 quilômetros de Bauru -, que detém a guarda do filho de 10 anos de Patrícia, desde que a vendedora e o marido se separaram. Policiais que fizeram a detenção disseram que é o primeiro caso em que cumprem mandado contra uma mulher por pensão alimentícia. Normalmente é a mulher que aciona o homem faltoso. Mas o delegado Dinair José da Silva lembra que esse é o resultado prático das novas leis de família, que definem direitos e obrigações iguais para homem e mulher. Ao ser detida pelos investigadores do 3º DP, que foram até a sua casa, na Vila Becheli, Patrícia não negou a dívida - calculada em aproximadamente R$ 800 - mas disse que não vem honrando o compromisso por estar desempregada. Até ontem pela manhã, a vendedora ainda continuava recolhida à Cadeia Pública de Cabrália Paulista, que funciona como presídio feminino de Bauru e região. O advogado dela, João Sardi, informou que os débitos foram pagos e o mandado de soltura estava para ser emitido. Patrícia só foi colocada em liberdade no fim da tarde, mas evitou comentar o caso.