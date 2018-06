Mulher perde R$ 15 mil no golpe do bilhete premiado O velho golpe do bilhete premiado, um estelionato, fez mais uma vítima em Ribeirão Preto. Woshiko Aparecida Oura, de 42 anos, perdeu R$ 15 mil, terça-feira, ao entregar o dinheiro a um desconhecido, que pediu ajuda para receber o prêmio da Quina. Em troca, ele lhe daria R$ 20 mil. A vítima acreditou na promessa do rapaz e sacou o dinheiro numa agência bancária. Uma outra mulher ajudou o rapaz a convencer Woshiko a entregar o dinheiro. Assim que isso aconteceu, a dupla fugiu. O golpe tem feito várias vítimas na região de Ribeirão Preto nos últimos meses.