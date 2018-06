Mulher rouba e esfaqueia turista na praia de Copacabana

Uma mulher foi presa após roubar e esfaquear uma turista polonesa nesta quarta-feira, 7, na praia de Copacabana, zona sul do Rio. Gilmara Aparecida Ramos de Jesus, de 21 anos, roubou uma corrente de ouro e um celular da turista por volta das 7 horas da manhã.

Com uma faca, ela feriu Beata Jozefa, de 41 anos, na região do abdome. Logo após ser medicado, Jozefa foi liberado do Hospital Municipal Miguel Couto. Gilmara foi detida por policiais militares do 19.º Batalhão, em Copacabana.