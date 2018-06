Mulher roubava patrões e guardava dinheiro nos órgãos genitais

A doméstica Cristina Lima de Jesus, de 29 anos, foi presa depois de ter sido flagrada com US$ 4.100, cerca de R$ 7.600, escondidos em seu órgão genital. Ela é mantida presa na 23.ª Delegacia, em Lauro de Freitas, na região metropolitana de Salvador. Agentes receberem uma denúncia de furto feita por um dos clientes de Cristina - um juiz que preferiu o anonimato. Segundo a delegada Iraildes Rodrigues da Silva, as denúncias contra a doméstica eram feitas desde maio, por clientes que moram no condomínio Villas do Atlântico. De acordo com ela, o flagrante foi possível porque Cristina deixou uma cédula de US$ 100 sobre a mesa da cozinha da casa do juiz, que chamou a polícia.