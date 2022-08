Mulher se diz filha de juíza e ameaça PMs em blitz no interior de Minas

BELO HORIZONE - Uma mulher ameaçou policiais militares ao ser parada em uma blitz em Ubá, cidade no interior mineiro a cerca de 250 km de Belo Horizonte. Em vídeo divulgado pelo portal Metrópoles, ela se diz filha de uma juíza da Vara da Infância e da Juventude, Vilma Lúcia Gonçalves Carneiro, e desafia os agentes de segurança. "Tá com problema, velho? Me prende, filho da p..., tu é macho ou não é?". No momento da gravação, os PMs pediam que ela retirasse o veículo da fila dupla.

Em nota, a PM de Minas informou que durante patrulhamento pelo centro de Ubá, um veículo ocupado por suposta filha da magistrada e outra mulher parou na rua. Aquela que estava no banco do carona desembarcou, solicitando aos policiais que retirassem a viatura, para que, assim, a motorista pudesse estacionar o veículo.

"Durante conversa, os policiais a explicaram que havia um estacionamento disponível na mesma rua, onde ela, facilmente, poderia estacionar, momento em que ela informa ser filha de uma juíza de direito da comarca do município. Contudo, a referida mulher se exaltou, demonstrando insatisfação com a solução apresentada pelos militares, insistindo para que retirassem a viatura".

A nota da PM diz ainda que "durante o fato, a mulher abriu a porta da viatura, sentando-se no banco traseiro. Utilizando a técnica policial de verbalização, os policiais militares, juntamente à sua amiga, condutora do veículo, conseguiram convencê-la a se retirar da viatura policial, não sendo necessário o uso de força", acrescenta a corporação.

A Polícia Militar não confirmou a identidade da mulher que aparece no vídeo e o Estadão não conseguiu contato com a juíza Vilma Lúcia Gonçalves Carneiro. Procurado, o Tribunal de Justiça mineiro não se manifestou.