Mulher se fere em queda de parapente na Ilha do Mel, no Paraná

Priscila Trindade, do estadão.com.br,

SÃO PAULO - Uma mulher se feriu após um acidente com parapente na Ilha do Mel, em Paranaguá, no Paraná, na tarde desta segunda-feira, 2.

Ela praticava o esporte na Praia de Encantadas, quando perdeu o controle e caiu. A jovem, que teve lesões na região do tórax, foi socorrida pelo Corpo de Bombeiros por volta das 15 horas.

O helicóptero do Grupamento Aéreo (GRAER), disponibilizado pelo Governo do Estado para a Operação Verão Paraná, conduziu a vítima para o Hospital Regional do Litoral, em Paranaguá.