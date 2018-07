Mulher seqüestrada é libertada no ABC A polícia libertou na noite de ontem uma mulher que havia sido vítima de um seqüestro relâmpago em São Bernardo do Campo, na Grande São Paulo. Dos quatro homens que participaram do seqüestro, apenas um foi preso. A mulher, cuja identidade não foi revelada pela polícia, dirigia um Pálio quando foi abordada pelos quatro homens, que ocupavam duas motocicletas. Dois dos seqüestradores tomaram o cartão do banco da vítima e usaram-no para sacar R$ 900 e gastar outros R$ 300 em compras. A outra dupla levou a mulher e o Pálio para um cativeiro improvisado na Estrada Marco Polo, no Parque Royal. Durante uma patrulha, policiais militares desconfiaram do carro parado que estava na Estrada Marco Polo. Ao se aproximarem para investigar, os policiais viram dois homens abandonando a mulher no Pálio e fugindo pelo matagal. Um dos seqüestradores foi preso, o outro fugiu. A polícia também não conseguiu localizar os dois homens que levaram o cartão bancário da mulher.