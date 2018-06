Mulher tem braço amputado após ser atacada por leão em circo

Uma mulher teve um dos braços amputado depois de ser atacada por um leão de circo, em Vitória, no Espírito Santo. O acidente aconteceu no domingo, 21, quando funcionários do circo limpavam a jaula. Segundo testemunhas, a mulher não ouviu o alerta dos funcionários e se aproximou demais do leão, que atacou e quase arrancou o braço dela. A vítima foi socorrida por pessoas que estavam no local e encaminhada para o hospital. A família da vítima diz que a jaula não tinha segurança. O circo estava deixando a cidade porque tinha sido notificado pela Prefeitura após denúncias de maus tratos aos animais.