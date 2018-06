Mulher tenta matar ex-marido após perder a guarda do filho A polícia de Franca, na região de Ribeirão Preto, investiga a tentativa de homicídio da ex-mulher de um eletricista, após ela perder a guarda do filho na Justiça e ainda ter de pagar pensão ao ex-marido. A decisão judicial ocorreu na segunda-feira, 28, e ela passou a ameaçar o ex-marido. Na noite de terça-feira, 29, o homem, de 26 anos, chegou em casa e encontrou a ex-mulher, uma vendedora de 24 anos, armada com um revólver. Ele teria se livrado de levar um tiro ao se atracar com a ex-companheira, desarmando-a em seguida com a ajuda da atual namorada. O caso foi parar na Delegacia. A mulher negou que a arma estaria com ela.