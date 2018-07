Mulheres confessam assalto a carro forte em Belém A polícia prendeu hoje no bairro Cidade Nova, em Ananindeua, na Grande Belém, quatro mulheres e um homem que confessaram envolvimento com a quadrilha responsável pelo assalto ao carro forte que estava abastecendo a agência do Banco do Brasil na sexta-feira passada. Uma das mulheres presas, Maria do Socorro Rodrigues Silveira, é agente prisional. No assalto, dois bandidos foram mortos pela Polícia Militar e outros três, em fuga, invadiram uma loja, fazendo quatro reféns, soltos sete horas depois que os acusados se entregaram. Os R$ 550 mil levados do carro-forte pelos bandidos ainda não foram recuperados. Além de Maria do Socorro foi preso o assaltante José Herculano Paulino da Costa, que confessou ter dirigido o carro usado pelo bando durante a fuga. O carro foi alugado pela outra presa, Maria Rodrigues Silveira. Com os cinco, a polícia encontrou R$ 3 mil em dinheiro, um revólver 38, uma pistola e munição.