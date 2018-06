Mulheres confessam ter matado maratonista em Minas Gerais

FRANCA - A Polícia Civil de Alfenas (MG) prendeu nesta quarta-feira, 22, seis pessoas acusadas de envolvimento na morte do maratonista João Vicente dos Santos, de 51 anos. Ele desapareceu no final de outubro e somente agora seu corpo foi encontrado. Já seu carro tinha sido localizado queimado na época, após o atleta sair para treinar.

Duas mulheres, Mariângela Fernandes, 29 anos, e a companheira dela, Pâmela Maria de Lima Gonçalves, 33 anos, confessaram ter matado Joãozinho, como era conhecido, porque ele estaria assediando uma delas.

Ele foi atraído por Pâmela uma para ir a um motel, mas acabou caindo em uma emboscada e foi dopado com um sonífero. Mariângela então saiu do porta-malas do carro e injetou na vítima uma substância letal. As outras quatro pessoas teriam, posteriormente, ajudado a ocultar o corpo.

O delegado Márcio Bijalon diz considerar o caso elucidado. Ele contou que as duas mulheres responderão por homicídio. "Já os outros quatro serão indiciados por ocultação de cadáver e furto, pois pegaram alguns objetos da vítima".