Mulheres são presas na Dutra com mais de 40 kg de maconha A Polícia Rodoviária Federal (PRF) prendeu, na tarde desta terça-feira, na Via Dutra, duas mulheres com cerca de 45 quilos de maconha. O flagrante aconteceu por volta das 16h30, no km 63 da rodovia, na praça de pedágio em Jacareí, Vale do Paraíba. As mulheres - passageiras de um ônibus que faz a linha entre São Paulo e Rio de Janeiro - entraram no coletivo em São Paulo com duas malas e foram observadas durante a viagem por um policial à paisana, que estava no mesmo veículo. Através do celular, o policial avisou a delegacia da PRF de São José dos Campos, que montou o bloqueio. Ao perceber que a polícia estava no ônibus, as mulheres se entregaram sem nenhuma resistência. Segundo a polícia, elas levariam a droga até o Rio de Janeiro, conforme indicaram as passagens compradas na rodoviária de São Paulo. Até o fim da tarde desta terça, a polícia ainda não havia divulgado o nome das mulheres, que ficarão detidas e vão responder por tráfico de droga.