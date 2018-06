Mulheres se envolvem em apenas 11% dos acidentes de trânsito

Alvo de brincadeiras machistas por parte dos homens, as brasileiras têm agora um bom argumento para provar que dirigem bem e são cuidadosas no trânsito. Pesquisa organizada pelo Departamento Nacional de Trânsito (Denatran) mostra que só 11% dos acidentes de trânsito registrados no País entre 2004 e 2007 envolveram motoristas mulheres.

Do 1,7 milhão de motoristas que se envolveram em 1,5 milhão de acidentes com vítimas nesse período, 71% eram homens e 18% não tiveram o sexo informado, pois muitos motoristas fogem após uma colisão ou atropelamento.

A pesquisa ainda aponta que, dos 45,1 milhões de motoristas registrados no País até 2008, 14,8 milhões eram do sexo feminino, ou seja, as mulheres representam 33% do total. Esse número representa um crescimento de 44% em relação a 2004, quando havia 10,3 milhões de mulheres habilitadas no País.