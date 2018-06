Mulheres torturam idoso e são presas

A Polícia Civil de Bilac, a 537 quilômetros de São Paulo, envia hoje ao Ministério Público as imagens que mostram duas mulheres torturando o aposentado Ovídio Martinelli, de 93 anos, ex-prefeito da cidade e portador do mal de Alzheimer. As acompanhantes do aposentado, Rosângela Pereira Coutinho, de 44 anos, e Patrícia Santos Alves, de 25, foram presas anteontem. Rosângela havia sido contratada há quatro anos e Patrícia, há um ano e meio, para cuidar do aposentado. Mas, em vez disso, submetiam o idoso a sessões de tortura física. As imagens feitas pela família mostram que por dias seguidos Martinelli sofreu quase todos os tipos de agressões: levou puxões de orelha e de cabelo, tapas no rosto, chutes e beliscões, sofreu estrangulamentos pelo pescoço e recebeu jatos de água no rosto. Também apanhou de chinelo na face e foi insultado e até ameaçado com um martelo por uma das acompanhantes. As agressões causaram lesões por várias partes do corpo do aposentado, que teve de ser submetido a exames de corpo de delito. Martinelli mora com a mulher, Antônia, de 90 anos, que há um ano deixou de falar e andar. A família suspeita que a aposentada ficou traumatizada ou teria mudado o comportamento para evitar as sessões de espancamento. O casal foi enviado ontem pelos filhos para um lar de idosos, para não sofrerem o assédio da imprensa. Os filhos do aposentado decidiram instalar as câmeras na sala e no banheiro da casa do pai depois que ele apareceu com hematomas e passou a apresentar alterações de comportamento. Ele demonstrava medo e pedia para sair de casa. "Alguns vizinhos também comentaram que ouviam gritos na casa e um deles chegou a ver meu pai levando um bofetão num supermercado. Isso nos chamou a atenção e decidimos colocar as câmeras", contou Genival Martinelli, um dos seis filhos do idoso. As câmeras foram instaladas no dia 27 de fevereiro e retiradas em 10 de março, quando, revoltados com as imagens, os filhos decidiram denunciar o caso à polícia, que pediu a prisão das duas mulheres. CRUELDADE As imagens entregues pelos filhos à polícia e que hoje chegam à Justiça com cópias em CD mostram que, do dia 28 de fevereiro ao 7 de março, Martinelli só não foi agredido no dia 6. No dia 1º, por exemplo, Martinelli levou tapas no rosto e recebeu um copo de água no peito. No dia seguinte, teve os cabelos puxados. No dia 3, uma das mulheres desferiu três tapas no rosto do idoso e o empurrou para baixo do chuveiro. Em outra cena, uma das mulheres desfere três chineladas no rosto do idoso e por várias vezes ele é empurrado nos sofás da sala. As cenas chocaram tanto os filhos do idoso que eles não conseguiram assistir às imagens registradas nos dias 8, 9 e 10. A crueldade causou indignação na cidade. Martinelli, que foi prefeito em dois mandatos (1960-1964 e 1973- 1977) é muito querido e popular, por não ter juntado bens após a passagem pelo cargo. O agricultor Vitorino Pereira, de 85 anos, lembra que Martinelli era chamado de "prefeito dos pobres" pelos moradores da cidade. "Certa vez, quando a prefeitura estava em crise financeira, ele usou o dinheiro da safra de café para pagar os salários dos servidores ", conta Genival. Os advogados das mulheres não foram localizados pela reportagem do Estado.