Multa por rodízio cai 17% em SP

O descumprimento do rodízio de veículos em São Paulo resultou na aplicação de 630.061 multas no primeiro semestre, 17% a menos que as 759.486 infrações registradas de janeiro a junho do ano passado. Ainda assim, a desobediência à restrição de circulação no centro expandido foi a principal causa de multas de trânsito até junho deste ano - 32% de um total de 1.986.265 infrações. No ano passado, foram 2.001.753 multas - houve redução de 0,8%. Os números foram divulgados ontem pela Companhia de Engenharia de Tráfego (CET). A queda do número de multas por rodízio chama a atenção porque essa infração vinha crescendo bastante desde 2005, quando a CET intensificou a fiscalização ao adotar câmeras com Leitura Automática de Placas. Em 2006, pela primeira vez na história, o desrespeito ao rodízio rendeu mais multas que o excesso de velocidade - essa infração ficou novamente em segundo lugar no primeiro semestre, com 562.942 multas (29% do total). O diretor de Operações da CET, Adauto Martinez, disse que o menor número de multas de rodízio pode ser explicado por uma maior obediência dos motoristas. "Acho que o número de infrações por rodízio chegou ao pico em 2006 (mais de 1,5 milhão), a ponto de as pessoas perceberem que era mau negócio tentar descumprir." Martinez disse que os agentes da CET são orientados a priorizar o registro de infrações mais graves, que podem causar acidentes. "Se um fiscal notar um carro passando o farol vermelho e outro ?furando? o rodízio, ele vai optar em multar o primeiro." Isso pode explicar, segundo ele, o fato de que as multas por excesso de velocidade cresceram 8,47% de janeiro a junho na comparação com o mesmo período de 2006; as de desrespeito ao sinal vermelho, 9,8%; e as de uso de celular, 5,4%. Das infrações consideradas mais graves, só a falta de cinto de segurança caiu: 9%. Ele afirmou que os números não devem levar os motoristas a pensar que será mais fácil burlar o rodízio. "Dois terços das multas de rodízio vêm das câmeras, e não dos agentes." O engenheiro Sérgio Costa, especialista em transportes, ficou surpreso. "Se considerarmos que a frota continua a crescer, em tese as multas por rodízio deveriam aumentar. Os motoristas devem estar respeitando mais a lei." Para o consultor de engenharia de tráfego Horácio Figueira, a fiscalização tem de ser mais severa.