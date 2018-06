Multas dadas em corredores já estão no ''Diário Oficial'' A Secretaria de Transportes passou a divulgar no Diário Oficial da Cidade as multas de taxistas que trafegam irregularmente em corredores exclusivos de ônibus. No ano passado, foram aplicadas 5.327 punições. A primeira listagem publicada no Diário Oficial de ontem tem 120 infrações. Segundo cálculos da secretaria, nos horários de pico, os táxis representam 20% do tráfego nos corredores exclusivos (incluindo também ônibus e viaturas oficiais).