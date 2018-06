Multidão faz festa para Serra e Kassab A presença do governador José Serra (PSDB) e do prefeito Gilberto Kassab (DEM) na Parada Gay virou quase um deleite para as cerca de 50 mil pessoas que se concentravam na frente do Masp antes do início do evento. Em 12 minutos, Serra e Kassab se limitaram a percorrer 200 metros da Paulista e foram embora. A dupla foi calorosamente saudada com gritos de "bonitão". "Essa parada é mais uma oportunidade para São Paulo mostrar que tem políticas públicas para combater a homofobia", disse o prefeito.