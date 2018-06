Multidão instantânea manifesta-se na cidade de São Paulo A primeira Flash Mob (?multidão instantânea?) brasileira reuniu cerca de 100 pessoas no cruzamento da Avenida Paulista com a rua Augusta, uma das mais movimentadas de São Paulo. Os participantes aguardaram o primeiro sinal verde após o relógio do canteiro marcar 12h40. Eles atravessaram a Avenida Paulista, tiraram um sapato cada e bateram com ele no chão, repetidas vezes. Logo em seguida, calçaram o sapato e foram embora. O fenômeno das Flash Mob está se espalhando rapidamente pela Europa e Estados Unidos. É uma manifestação sem objetivo político, articulada com instantes de antecedência por e-mail ou mensagens de telefone celular.