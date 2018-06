Município do Rio permanece em estágio de atenção

SÃO PAULO - O Centro de Operações da Prefeitura do Rio informou que o município permanece em estágio de atenção, desde as 20h30 de domingo, 13. Ontem, uma frente fria que se formou sobre a cidade do Rio se desloca em direção ao norte do Estado.

O estágio de atenção é o segundo nível em uma escala de quatro e significa a possibilidade de chuva moderada, ocasionalmente forte, nas próximas horas.

Um sistema de alta pressão pós-frontal, que avança pelo oceano, favorece o transporte de umidade do oceano para o continente, mantendo o tempo instável no município. O dia foi de céu encoberto, com chuva fraca/moderada e temperaturas em declínio.