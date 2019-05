Municípios do sul registram mínimas abaixo de 5ºC; parque do Itatiaia (RJ) teve -5,4ºC nesta segunda

A frente fria de origem polar que atingiu as regiões sul e sudeste do Brasil no fim de semana levou regiõe serranas a registrarem temperaturas abaixo de 5º C. A mais baixa se deu no pico do Parque de Itatiaia, em Resende, no sul do Rio de Janeiro: -5,4ºC nas primeiras horas desta segunda-feira, 27.

As informações são com base nas estações do Instituto Nacional de Meterologia (Inmet) e da Climatempo. O meteorologista do Inmet, Almerino Marinho, explica que o local é isolado e, portanto, não é utilizado como referência de frio para a população. Resende, por exemplo, onde está o parque, registrou mínima de 15ºC neste fim de semana.

Segundo ele, se consideradas as regiões habitadas do Rio de Janeiro, a menor temperatura foi registrada nesta manhã em Friburgo (9,4ºC). Já a capital atingiu a sua menor temperatura no sábado, 25, com 13, 5ºC.

Depois do Parque de Itatiaia, os municípios do Rio Grande do Sul foram os que tiveram as menores temperaturas do fim de semana, sendo sábado, 25, o dia mais gelado. A mais baixa foi registrada em Quaraí (RS), quase na divisa com o Uruguai: 3,8ºC. Na sequência das cidades gaúchas mais frias de sábado, estão Dom Pedrito (4ºC), Pagé (5ºC) e Pelotas (5,2ºC).

Em Santa Catarina, moradores de Bom Jardim da Serra sentiram os termômetros caíram para 4,2ºC. E São Joaquim registrou mínima de 6,6ºC, a segunda menor do estado catarinense.

No domingo, o frio persistiu no Rio Grande do Sul e em Santa Catarina, que registraram, respectivamente, temperaturas mínimas de 4,4º C (Vacaria) e 4,6ºC (Bom Jardim da Serra).

Segundo a Climatempo, as baixas temperaturas deste domingo no norte de São Paulo e na região do Triângulo Mineiro surpreenderam. No sul de Minas, os termômetros marcaram mínima de 3ºC nas regiões mais elevadas da serra da Mantiqueira e ainda em Maria da Fé.

Em São Paulo, as estações do Centro de Gerenciamento de Emergências (CGE) registraram mínimas de 10ºC e máximas de 21ºC na sexta-feira, 24, e no sábado, 25.

Na madrugada desta segunda, a temperatura mais baixa registrada na capital paulista foi de 13ºC. O ar seco inibe a formação de nuvens garantindo uma jornada ensolarada e com aumento da temperatura. Em função disso, a umidade relativa do ar apresenta rápido declínio, com percentuais mínimos se aproximando dos 30% no meio desta tarde.

Próximos dias

Nesta terça-feira, 28, a temperatura mínima é de 14ºC e a máxima, de 27ºC. Já na quarta, uma frente fria vai favorecer a nebulosidade, podendo ocorrer chuvas isoladas e rápidas na costa paulista. Os termômetros variam entre 17ºC e 25ºC.

De acordo com Rodrigo Rezende, meteorologista do Inmet na região sul, os termômetros nos próximos dias vão registrar mínimas mais elevadas. A previsão é de mínima de 10ºC no Rio Grande do Sul e em Santa Catarina. Já no Paraná, a temperatura mais baixa ficará na casa dos 12ºC.

"Já é uma subida bem significativa se considerarmos que neste domingo e nesta segunda os termômetros podem atingir mínimas de 6ºC", diz Rezende.