Municípios pobres já têm boa cobertura do programa Contrariando a expectativa do governo federal, levantamento feito nos municípios de mais baixa renda do Maranhão e do Piauí, os Estados mais pobres do País, mostra que todos os potenciais beneficiários do Bolsa Família já teriam sido alcançados pelo programa. A pesquisa usou dados do próprio Ministério do Desenvolvimento Social, que coordena o recém-lançado Brasil sem Miséria.