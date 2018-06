Muro desaba e mata menino de 2 anos Uma criança de 2 anos morreu ontem, após um muro desabar no Centro Municipal Luiz Gonzaga de Tradições Nordestinas, em São Cristóvão, zona norte do Rio. O acidente ocorreu em um dos restaurantes da feira. A criança foi levada para o Hospital Souza Aguiar, onde morreu. O muro de alvenaria que atingiu o menino servia como uma divisória entre as barracas da feira. A família da criança participava de um evento em comemoração às festas juninas.