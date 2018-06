Musa do Samba, rainha da Gaviões recebe a faixa do título Fabiana Pieroccini, eleita a musa do samba em São Paulo no concurso realizado pelo Jornal da Tarde e pelo estadao.com.br, recebeu a faixa pelo título e a corrente de ouro na noite de terça-feira, 29, na quadra da Gaviões da Fiel. Foto: José Patrício Emocionada, a musa agradeceu o apoio do Grupo Estado ao carnaval e dedicou o prêmio aos integrantes da escola de samba. Todas as informações sobre o carnaval 2008