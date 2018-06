Musa oriental com curvas brasileiras

Foi surpreendente. Uma japonesa radicada no Brasil há apenas oito anos esquentou a passarela do Sambódromo de São Paulo durante o desfile da terceira escola da noite de ontem, a Vila Maria, que celebrou os 100 anos de imigração japonesa. Yuka Sigiura, mais conhecida como Yukachan, de 36 anos, mostrou graça, animação e samba no pé. Nascida em Nagoya, a musa da Vila Maria já sabia dançar quando desembarcou em São Paulo. "Aprendi com fitas de vídeo do carnaval que chegavam lá. Assistia e copiava. Treinei muito até acertar", contou. Ela também chamou atenção pelos dotes físicos raros nas orientais. Yuka tem 99 centímetros de quadril, apenas 3 a menos que o da mulata Cíntia Santos, da Águia de Ouro, que entrou logo após a Vila Maria, e também esquentou o Sambódromo. Já de busto, Yukachan tem 88 centímetros, 4 a mais que Cíntia. Some isso ao fato de a musa japonesa morar em Salvador, o que lhe conferiu um tom de pele bem dourado. Para alcançar um padrão tão brasileiro de corpo, Yuka teve de fazer uma dieta rígida para ganhar peso. "Engordei dez quilos. Comia seis vezes por dia", diz. O resultado foi além do esperado. Pouco antes do desfile, quando vestiu o biquíni da fantasia, não serviu. "Ficou apertado. Meu quadril não passava." Entre os famosos, a Rosas de Ouro trouxe a modelo Ellen Rocche e o astronauta brasileiro Marcos Pontes, que além de desfilar, chegou a dar palestras antes do carnaval para crianças na escola. "O trabalho que a comunidade faz me chamou a atenção. Espero que seja a campeã. Está muito bonita e está no páreo", disse, ontem. É a segunda vez que desfila. "Ano passado, estava mais nervoso." Pela primeira vez desfilando em São Paulo e pela Tom Maior, Íris Stefanelli, que se destacou na penúltima edição do programa Big Brother Brasil, distribuiu sorrisos durante todo o percurso. "Adorei! Vou desfilar aqui todo ano", afirmou. Também na escola desfilou a modelo e apresentadora de TV Adriana Bombom. Ela é rainha da bateria da Tom Maior desde 2004. A Mulher Samambaia, do Pânico na TV, também desfilou pela Tom Maior.