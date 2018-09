Museu Nacional é cercado com tapumes de madeira

RIO - Tapumes de madeira começaram a ser instalados ao redor do prédio principal do Museu Nacional, na Quinta da Boa Vista, em São Cristóvão, na zona norte. As estruturas de madeira irão cercar completamente o Palácio São Cristõvão, que pegou fogo no último dia 2.

De acordo com a direção do museu, o cercamento do prédio é a primeira etapa da chamada fase 1 de recuperação. O objetivo é proteger o local. Em seguida, começará o trabalho de contenção do prédio, para afastar o risco de desabamentos. Uma cobertura será também instalada na parte superior do prédio, uma vez que o telhado cedeu completamente com o fogo. O objetivo é proteger contra a chuva, fungos e mofo.

Por fim, a instalação de módulos e containers na parte externa permitirá que especialistas comecem a trabalhar nos escombros para recuperar eventuais peças do acervo que tenham sobrevivido às chamas e leva-las para esses laboratórios provisórios. O plano emergencial tem por objetivo evitar maiores danos ao prédio e ao acervo.

O Museu Nacional aguarda ainda a liberação da verba emergencial de R$ 10 milhões prometida pelo Ministério da Educação.