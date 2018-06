Música, dança e silêncio Quando o velho gramofone deu lugar aos novos toca-discos, na virada dos anos 20, a festa começou. O lugar do gramofone era a sala de casa, onde as famílias se reuniam para ouvir ópera e música clássica. Com as vitrolas e os discos de galalite, muito mais práticos e com melhor qualidade sonora, a música gravada se tornou popular. E foi para as ruas, para os salões e para galpões transformados em pistas de dança, onde, atrás das cortinas, tocavam as "orquestras invisíveis". Daí para as raves e os bailes funk foi um pulo.