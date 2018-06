Músico de Reginho e Banda Surpresa morre em acidente na Bahia

SÃO PAULO - O grupo Reginho e Banda Surpresa, conhecido pela música "Minha mulher não deixa não", sofreu um acidente na madrugada desta quinta-feira, 24, no quilômetro 60 da BR-110, em Jeremoabo, na Bahia. Segundo a Polícia Rodoviária Federal (PRF), o motorista do ônibus perdeu o controle do veículo, saiu da pista e capotou.

O músico Lenine Castro dos Santos morreu no acidente. Uma pessoa ficou gravemente ferida e foi encaminhada para o pronto-socorro de Paulo Afonso, de acordo com a PRF. Outras 25 pessoas saíram ilesas ou tiveram ferimentos leves.