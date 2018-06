Músico nega tentativa de matar ex-mulher Por meio de telefone com viva-voz no escritório de seu advogado, o pagodeiro Evandro Gomes Correia Filho, foragido da polícia, falou à imprensa ontem. Ele se disse inocente da acusação de ter provocado a morte da ex-mulher, Andréia Cristina Bezerra Nóbrega, e de tentar matar o filho do casal, Lucas, de 6 anos. Segundo o menino, a mãe se jogou com ele da janela do apartamento onde moravam, em Guarulhos, ao ser ameaçada por Correia Filho com uma faca.