Mutirão emite documentos para vítimas de enchentes no RS

Cerca de 200 pessoas de 53 municípios do interior do Rio Grande do Sul foram beneficiadas durante o primeiro dia do mutirão, que vai até o próximo dia 11, para emissão de segundas vias de documentos para vítimas de alagamentos.

O mutirão organizado pelo governo do Estado começou nesta segunda-feira, 1, em Júlio de Castilhos, para beneficiar moradores que perderam documentos, de 53 municípios atingidos por tempestades, enxurradas e outros eventos climáticos.

Em Júlio de Castilhos, o atendimento ocorreu no Centro Comercialização e Lazer e beneficiou também os moradores de Tupanciretã. Das 9h até as 17 horas, 195 pessoas procuraram os serviços. Foram confeccionadas 120 carteiras de identidade, cinco carteiras de trabalho, três de motorista e emitidos 65 CPFs.

O calendário prossegue nesta terça-feira, 2, em Agudo, na Câmara de Vereadores. Depois, segue em Candelária (dia 3), Igrejinha (dia 6), Três Coroas (dia 7), Salto do Jacui (dia 8), Soledade (dia 9), Fontoura Xavier (dia 10) e Marques de Souza (dia 11).

Os interessados no serviço precisam levar fotos tamanho três por quatro e as pessoas atendidas ficam livres das taxas de R$ 45,00 da carteira de habilitação e de R$ 40,36 da carteira de identidade.

Locais de atendimento

Em Agudo, o atendimento beneficia também os moradores de Paraíso do Sul, Dona Francisca, Faxinal do Soturno. Pinhal Grande, São João Polêsine, Nova Palma, Vale Vêneto, Silveira Martins, Restinga Seca e Ivorá. Em Candelária, favorece ainda a população de Vera Cruz, Novo Cabrais e Cerro Branco. O atendimento será feito na Prefeitura.

Na cidade de Salto do Jacuí, os residentes em Jacuizinho, Tunas, Estrela Velha, Segredo, Arroio do Tigre, Sobradinho, Lagoa Bonita do Sul, Passa Sete, Lagoão e Ibarama deverão procurar o serviço também na prefeitura. Em Marques de Souza, a população de Relvado, Nova Bréscia, Arroio do Meio, Travesseiro, Forquetinha, Capitão, Doutor Ricardo e Pouso Novo poderá buscar os serviços do mutirão na Câmara de Vereadores.

Em Fontoura Xavier, o local também é a Câmara Municipal, onde serão recebidos moradores de Anta Gorda, Putinga, Arvorezinha, Ilópolis e São José do Herval. Em Soledade, será atendida também a população de Espumoso, Mormaço, Barros Cassal, Alto Alegre, Campos Borges e Quinze de Novembro, na prefeitura. Igrejinha terá o atendimento somente à população do próprio município, na prefeitura. E em Três Coroas, o mutirão ficará instalado no Ginásio Municipal e receberá também a população de Santa Maria do Herval.