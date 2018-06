Mutirão realiza exames, consultas e cirurgias em SP Começa neste sábado em 28 cidades de São Paulo um mutirão de exames, consultas e cirurgias organizado pela Secretaria de Saúde do Estado. Cardiologia, ginecologia, oftalmologia e mamografia são algumas das especialidades à disposição. A expectativa é atender cerca de 100 mil pessoas, das 8 às 17 horas, em cerca de 60 hospitais e unidades de saúde. Mais informações pelos telefones 150 (para a capital) e (0xx11) 3081-2817 para as outras cidades do Estado. Confira abaixo todos os locais onde serão realizados o mutirão no Estado. São Paulo Controle de pressão arterial e glicemia Hospital da Água Funda Avenida Miguel Estéfano, 3030 Exame e diagnóstico hepatite tipo C Instituto de Infectologia Emílio Ribas Avenida Doutor Arnaldo, 165, Cerqueira César Exames de glicemia Hospital Brigadeiro: Avenida Brigadeiro Luís Antonio, 2.651 Ultra-sonografia pélvica e transvaginal (basta ter encaminhamento) Hospital Pérola Byington: Avenida Brigadeiro Luís Antônio, 683 Exames de glicemia, uréia e colesterol, marcação de colonoscopia e de cirurgia de hérnia inguinal (basta ter encaminhamento) Hospital de Vila Nova Cachoeirinha: Avenida Deputado Emílio Carlos, 3.000 - Vila Nova Cachoeirinha Patologia clínica NGA Várzea do Carmo: Rua Leopoldo Miguez, 327 - Cambuci Exames de hipertensão e glicemia Hospital Maternidade Interlagos: Rua Leonor Alvim, 2.111, Interlagos Avaliação odontológica, triagem para cirurgia plástica reparadora e exames de sangue Hospital Geral de Vila Penteado: Avenida Ministro Petrônio Portela, 1.746 Exames de hipertensão, diabetes e colesterol Hospital Regional Sul: Rua General Roberto A. Carvalho Filho, 270 - Santo Amaro Exames de glicemia, colesterol e triglicérides e prevenção de diabetes e hipertensão Hospital Geral de de São Mateus: Rua Angelo de Candia, 541 Papanicolaou, mamografia (basta ter encaminhamento), glicemia e hipertensão arterial Hospital Maternidade Interlagos: Rua Leonor Alvim, 2.111, Interlagos Mamografia (basta ter encaminhamento) Hospital de Vila Nova Cachoeirinha: Avenida Deputado Emílio Carlos, 3.000 Hepatite C (consulta médica, teste, biologia molecular) Hospital Heliópolis: Rua Cônego Xavier, 276, Sacomã Consultas de ortopedia, ecocardiograma, consultas de gerontologia e geriatria CRI da Zona Leste: Praça Padre Aleixo Monteiro Mafra, 34 - São Miguel Paulista Teste de glicemia, pressão, avaliação nutricional, relação cintura-quadril, avaliação clínica Cratod: Rua Prates, 165 - Bom Retiro Avaliação de hipertensão, dislipidemia, hérnia e diabetes Hospital Geral de Guaianazes: Rua Miguel Achiole da Fonseca, 1092 Avaliação cardio-vascular Instituto Dante Pazzanese de Cardiologia: Avenida Doutor Dante Pazzanese, 500 Hepatite C (consulta médica, teste, biologia molecular) Hospital do Servidor Público Estadual: Rua Borges Lagoa, 1.755 - Vila Clementino Exame de glicemia e hipertensão Hospital de Taipas: Avenida Elísio Teixeira Leite, 6.999 Teste de glicemia Hospital Infantil Cândido Fontoura: Rua Siqueira Bueno, 1.757 - Água Rasa Testes de hipertensão arterial, dosagem de glicemia Ambulatório de Especialidades Geraldo Bouroul: Rua Martins Fontes,208 - Consolação Dosagem de glicemia e testes de hipertensão arterial Cri da Zona Norte - MandaCri: Rua Voluntários da Pátria,4.301 Palestras sobre hipertensão, orientação sobre diabetes,e orientação sobre auto exame de mama Hospital Geral do Grajau: Rua Francisco Octávio Pacca,180 Dosagem de glicemia e testes de hipertensão arterial Hospital de Vila Alpina: Avenida Francisco Falcone, 1501 Teste de hipertensão arterial Hosp. Geral Santa Marcelina do Itaim Paulista: Avenida Marechal Tito, 6.035 Dosagem de glicemia e testes de hipertensão arterial Hospital de Sapopemba: Rua Manoel França dos Santos,174 Guarulhos Mamografia (basta ter encaminhamento), eletrocardiogramas, glicemia, colesterol, triglicérides e dermatologia Complexo Hospitalar Padre Bento: Avenida Emílio Ribas, 1.573 - Gopoúva Doação de sangue (é necessário estar em jejum), dosagem de glicemia, teste de audiometria,orientação nutricional, avaliação com fisioterapeutas e fonaudiólogos Hospital Geral de Guarulhos: Alameda dos Lírios, 200 - Cecap Franco da Rocha Exames de catarata, nível de gordura no sangue, glicemia e sorologia para hepatites Complexo Hospitalar de Franco da Rocha: Avenida dos Coqueiros, 300, Centro Itapecerica da Serra Testes de pressão arterial Hospital de Itapecerica da Serra: Avenida Guaci Fernandes Domingues,200 Francisco Morato Testes de pressão arterial Hospital Estadual de Francisco Morato: Via de acesso 125, km 332 Santo André Exames de Papanicolau Hospital Estadual Mário Covas de Santo André: Rua Dr. Henrique Calderazzo,321 Ferraz de Vasconcelos Exame de hipertensão e glicemia e eletrocardiograma (basta ter encaminhamento) Hospital de Ferraz de Vasconcelos: Rua Princesa Isabel, 270 Itapevi Dosagem de glicemia e hipertensão arterial Hospital Geral de Itapevi: Rua Ari Barroso, s/nº Carapicuíba Dosagem de glicemia, pressão arterial e colesterol Hospital Geral de Carapicuíba: Rua da Pedreira, 95 - Pq José Alexandre Itaquaquecetuba Dosagem de glicemia e hipertensão arterial Hospital Geral de Itaquaquecetuba: Rua Rio Negro,48 Mogi das Cruzes Dosagem de glicemia e hipertensão arterial Hospital Luzia de Pinho Melo: Rua Manoel de Oliveira, s/nº Taboão da Serra Dosagem de glicemia e hipertensão arterial Hospital Geral de Pirajussara: Avenida Ibirama, 1214 Itu Avaliação oftalmológica e saúde bucal Hospital ?Dr. Francisco Ribeiro Arantes?: Rodovia Waldomiro Correa de Camargo, km 63, Pirapitingui Américo Brasiliense Teste de glicemia Hospital Nestor Goulart Reis: Alameda Aldo Lupo, 1260, Jardim Vista Alegre Presidente Prudente Mamografia (basta ter encaminhamento) Hospital Estadual Dr. Odilo Antunes de Siqueira: Avenida Coronel José Soares Marcondes, 3758, Jardim Bongeovani Sorocaba Exames de glicemia, colesterol, triglicérides, uréia e creatinina, ultra-sonografias e espirometrias Conjunto Hospitalar de Sorocaba: Avenida Comendador Pereira Inácio, 564 - Lageado Santa Rita do Passa Quatro Glicemia, pressão arterial, coleta de papanicolau, exame de mamas, clínico de cavidade oral, neurologia clínica ao idoso, acupuntura para dor CAIS Santa Rita do Passa Quatro: Avenida Padre Pio Orso, 1523, Jardim São Vicente Bauru Dosagem de glicemia e pressão arterial Hospital Estadual de Bauru: Avenida Luis Edmundo Carrijo Coube, 1.100 Sumaré Dosagem de glicemia e pressão arterial Hospital Estadual de Sumaré: Rua da Misericórdia, 01 Pariquera- Açu Dosagem de glicemia e pressão arterial Hospital do Vale do Ribeira: Rua dos Expedicionários, 140 Taubaté Dosagem de glicemia e pressão arterial Hospital Regional do Vale do Paraíba: Avenida Independência, 280 Mutirão fechado (com agendamento prévio) São Paulo Consultas com clínico geral Ambulatório de Especialidades Geraldo Bourroul: Rua Martins Fontes, 208 - Consolação Exames de ultra-sonografia, mamografia, raio-x, densitometria, holter, consultas de endocrinologia, geriatria, ortopedia, cardiologia e neurologia Centro de Referência do Idoso: Avenida Voluntários da Pátria, 4.301 - Mandaqui Exames de papanicolaou e consultas de dermatologia e oftalmologia Hospital Geral do Grajaú: Rua Francisco Octavio Pacca, 180 - Grajaú Cirurgia de hérnia inguinal adulto, cirurgia pediátrica, mastologia e exames de mamografia Hospital Geral Santa Marcelina de Itaim-Paulista: Avenida Marechal Tito, 6035 - Itaim-Paulista Cirurgias ortopédicas e de varizes Hospital Geral de Pedreira: Rua João Francisco de Moura, 251 - Vila Campo Grande Exames de endoscopia, teste ergométrico, ultra-sonografia geral, ultra-sonografia obstétrica e ultra-sonografia ginecológica Hospital Sapopemba: Rua Manoel França dos Santos, 174 - Sapopemba Cirurgia oftalmológicas, mamografias e tomografia Hospital de Vila Alpina: Avenida Francisco Falcone, 1.501 - Vila Alpina Cirurgias de Hérnia, de vasectomia e laqueaduras Hospital de Vila Nova Cachoeirinha: Avenida Deputado Emílio Carlos, 3.000 - V. N. Cachoeirinha Cirurgias de laqueadura e exames de ultra-sonografia Hospital de Guaianazes: Rua Miguel Achiole da Fonseca, 1092 Consultas ambulatoriais, exames de ecocardiograma e cirurgias de safena Instituto Dante Pazzanese de Cardiologia: Avenida Doutor Dante Pazzanese, 500 Cirurgias bucomaxilares e cirurgias para tumores de pele Hospital Geral de Vila Penteado: Avenida Ministro Petrônio Portela, 1.746 Exames de eletro-encefalograma, ecocardiograma e ultra-sonografia pediátrica Hospital Infantil Cândido Fontoura: Rua Siqueira Bueno, 1.757 - Água Rasa Exames oncológicos, exames de colonoscopia, urologia, oftalmologia e cardiologia Hospital Regional Sul: Rua General Roberto A . Carvalho Filho, 270 - Santo Amaro Cirurgias de hérnia e fimose, consultas de neurologia, cardiologia pediátrica, pneumologia, endocrinologia Hospital Infantil Darcy Vargas: Rua Dr. Seraphico de Assis Carvalho, 34 - Morumbi Exames de mamografia Hospital Maternidade Interlagos: Rua Leonor Alvim, 2111 Ultra-sonografia pélvica e transvaginal Hospital de Taipas: Avenida Elísio Teixeira Leite, 6.999 Exames de mamografia, ultra-sonografia ginecológica, papanicolaou Hospital Leonor Mendes de Barros: Avenida Celso Garcia, 2.477 - Belenzinho Cirurgias de hérnia, vesícula biliar, varizes de membros inferiores, colostomia, hemorróidas, fissura anal, nódulos de tireóide, cistos de pescoço e lesões dermatológicas Hospital Heliópolis: Rua Cônego Xavier, 276 - Sacomã Ultra-sonografia transvaginal, pélvicas e de mama, mamografias Hospital Pérola Byington: Avenida Brigadeiro Luis Antônio, 683 Exames de biópsia de próstata ultra-sonografias, testes de glicemia Hospital Brigadeiro: Avenida Brigadeiro Luis Antonio, 2.651 Exames de colonoscopia e endoscopia digestiva alta Hospital Ipiranga: Avenida Nazareth, 28 - Ipiranga Cirurgias de vasectomia Hospital Geral de São Mateus: Rua Angelo de Candia, 541 Tomografia, cirurgias vasculares, geral e bariátricas, exames doppler e ultra-sonografia Conjunto Hospitalar do Mandaqui: Rua Voluntários da Pátria, 4.301 Itapevi Exames de mamografia Hospital Geral de Itapevi: Rua Ari Barroso, s/n - Jardim Nova Itapevi Taboão da Serra Cirurgias pediátricas e oftalmológicas Hospital Geral Pirajussara: Avenida Ibirama, 1214 - Taboão da Serra Guarulhos Cirurgias ortopédicas e vasculares. Exames de ultra-sonografia Hospital Geral de Guarulhos: Alameda dos Lírios, 200 - CECAP Itaquaquecetuba Cirurgias ginecológicas Hospital Geral de Itaquaquecetuba: Rua Rio Negro, 48 - Jardim Nova Itaquaquecetuba Mogi das Cruzes Ultra-sonografia, doppler e consultas gástricas e dermatológicas Hospital Luzia de Pinho Melo: Rua Manoel de Oliveira,s/nº - Mogi Lar Santo André Exames de laparoscopia ginecológica e histeroscopia e cirurgias ginecológicas Hospital Estadual Mário Covas: Rua Dr. Henrique Calderazzo, 321 - Bairro Paraíso Osasco Cirurgia de hérnias Hospital Geral de Osasco Guarulhos Cirurgias de catarata e exames de endoscopia digestiva alta Hospital Padre Bento: Avenida Emílio Ribas, 1.573 Ferraz de Vasconcelos Exames de ultra-sonografia c/doppler, ultra-sonografai transvaginal e de mama, endoscopia, raio-x com laudo, eletrocardiograma, cirurgias de laqueadura, vasectomia, cirurgias pediátricas, cirurgias vasculares, consultas ginecológicas Hospital de Ferraz de Vasconcelos: Rua Princesa Isabel, 270 Carapicuíba Consultas dermatológicas, ortopédicas, pediátricas, urológicas e exames de ecocardiograma Hospital Geral de Carapicuíba: Rua da Pedreira, 95 - Pq. José Alexandre Diadema Consultas de ginecologia e otorrinolaringologia Hospital Estadual de Diadema: Avenida José Bonifácio, 1641 Serraria Francisco Morato Tomografia computadorizada e cirurgia de vídeo-laparoscopia Hospital Estadual de Francisco Morato: Via de acesso,125 - km 332 Itapecerica da Serra Cirurgias oftalmológicas e pediátricas, exames de mamografia Hospital de Itapecerica da Serra: Avenida Guaci Fernandes Domingues, 200 - Embú Taubaté Cirurgias de hérnia e vesícula Hospital do Vale do Paraíba Avenida Tiradentes Nº 280 - Centro Sorocaba Ultra-sonografia de mama Conjunto Hospital de Sorocaba: Avenida Comendador Pereira Inácio, 564 - Lageado Pariquera-Açu Cirurgias de Hérnias, vasectomia e laqueadura Hospital do Vale do Ribeira: Rua dos Expedicionários, 140 - Pariquera- Açu Mirandópolis Ultra-sonografia pélvica, exames de raio-x, exames neurológicos e eletrocardiograma Hospital Estadual Mirandópolis: Rua Prof. Getulio Vargas, 320 - Centro Promissão Cirurgias ginecológicas e pediátricas Hospital Geral de Promissão: Avenida General Eurico Gaspar Dutra, 620 Assis Eletroneuromiografias Hospital Regional de Assis: Praça Dr. Symphronio A . Santos, s/nº - Centro Santos Exames de mastectomia e ecocardiograma Hospital Guilherme Álvaro: Rua Oswaldo Cruz, 197 - Boqueirão Bauru Cirurgias de hérnias Hospital Estadual de Bauru: Avenida Luis Edmundo Carrijo Coube, 1.100 Sumaré Exames de tomografia Hospital Estadual de Sumaré: Rua da Misericórdia, 01 - Jardim Santa Terezinha